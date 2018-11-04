Украинский депутат обвинил Меркель в потере Крыма

Депутат Рады Юрий Чижмарь заявил, что ответственность за потерю Украиной Крыма и ситуацию в Донбассе лежит на канцлере Германии Ангеле Меркель.

По словам депутата, если бы канцлер ФРГ не выступила против предоставления Украине плана действий по включению в НАТО, то конфликта в Донбассе и потери Крыма украинской стороной можно было бы избежать.

Чижмарь отметил, что у Киева «очень жесткая позиция» по отношению к Меркель, а она «должна сегодня гарантировать безопасность Украине».

«Если бы мы тогда его (план действий по членству в НАТО) имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — заявил он в эфире телеканала ZIK.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что при победе на выборах президента Украины собирается добиться от России €100 млрд компенсации из-за утраты Донбасса и Крыма.