АСВ не смогло оспорить сделку между «Татфондбанком» и Ак Барс Банком на 1 млрд рублей
Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по признанию недействительной сделки между «Татфондбанком» и Ак Барс Банком.
Речь идет о перечислении денежных средств в общем размере 1 млрд рублей со счетов Ак Барс Банка в ТФБ, говорится на сайте АСВ.
Кроме того, АСВ не смогло оспорить сделки ТФБ с физлицами и ООО «Новые информационные системы-21».
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда признана недействительной сделка Межрайонной инспекции ФНС России №14 по Республике Татарстан по зачету суммы переплаты по налогу на прибыль банка в счет недоимки по налогу на прибыль за 2013 год в сумме 20,08 млн рублей.
Арбитражный суд Поволжского округа оставил это решение без изменения, а кассационную жалобу ФНС без удовлетворения.
Ранее арбитраж Татарстана отказался признать еще несколько сделок между «Татфондбанком» и Ак Барс Банком. В частности, они касались передачи ТФБ прав требований к компаниям, входившим в группу DOMO Роберта Мусина.ЭкономикаБанки Татарстан
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