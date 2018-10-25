Арбитраж Татарстана отказался признать ряд сделок между «Татфондбанком» и Ак Барс Банком

Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по признанию недействительными ряда сделок между «Татфондбанком» и Ак Барс Банком.

Речь идет о передаче ТФБ прав требований к компаниям, входившим в группу DOMO Роберта Мусина. Согласно сообщению АСВ, суд отказался признать недействительными четыре сделки по долгам ООО «Современная Электроника» и две по долгам ООО «Умная Электроника».

Ранее кредиторы обанкротившегося «Татфондбанка» сообщили, что в 2015 году «Татфондбанк» переуступил «Ак Барсу» ссудный портфель физлиц на 2,44 млрд рублей. АББ же передал «Татфондбанку» права требования к компаниям группы DOMO на 856 млн рублей. Кредиторы потребовали отменить эти сделки как подозрительные.