Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства России.

Минниханов напомнил, что этот праздник отмечается в день взятия Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.

«В этот день мы отмечаем и знаменательную роль, которую сыграла в победе над врагом всенародная святыня — Казанская икона Божией Матери» — говорится в обращении президента РТ.

По словам Минниханова, в настоящее время необходимо сплочение многонационального народа России, так как против России ведется «кампания необоснованных экономических санкций и беспрецедентное информационное давление».



Тем не менее внешние вызовы способствуют единению россиян, их патриотизму и готовности дать отпор агрессору.

В заключение Рустам Минниханов пожелал всем татарстанцам семейного счастья и благополучия.

