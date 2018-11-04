Якутия начнет собственное производство топлива из-за высоких цен на бензин

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в регионе начнут собственное производство топлива из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС республики.

«Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку», — заявил Николаев.



По его словам, с июня оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 рублей, АИ-95 — на 9 рублей, а литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. В связи с этим был сделан вывод о необходимости собственного производства топлива для нужд республики.

«Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться», — цитирует Николаева «РИА Новости».

В конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Эксперты считают, что несмотря на это бензин для потребителей подорожает.