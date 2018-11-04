На Украине задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма

Украинские правоохранители задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.



Его подозревают в «сотрудничестве с оккупационными властями», передает «РИА Новости». По словам генпрокурора Юрия Луценко, Чернобук помогал крымским судам перейти на работу по российским законам.

Отмечается, что Чернобук руководил Апелляционным судом в Крыму до марта 2014 года.



Ранее Украина арестовала на неподконтрольной Киеву территории Донбасса судно с российским грузом. Луценко заявил, что данные действия являются ответом на российские санкции.

Напомним, правительство России ввело санкции против Украины. Ограничительные меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. В российском Кабмине также не исключили дальнейшее ужесточение санкций.