Украина арестовала в Мариуполе судно с российским грузом в ответ на санкции РФ

В порту украинского Мариуполя арестовали более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, которую из России на судне под флагом Либерии перевозили в Бельгию.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, данные действия являются ответом на российские санкции, которые были введены сегодня. В Facebook он отметил, что причастные к данному инциденту будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма

Сегодня правительство России ввело санкции против Украины. Ограничительные меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. В российском Кабмине также не исключили дальнейшее ужесточение санкций.