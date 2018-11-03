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Минниханов посетил Криковские винные подвалы в Молдавии

11:01, 03.11.2018 1
Минниханов посетил Криковские винные подвалы в Молдавии
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана в рамках рабочего визита в Молдавию посетил Криковские винные подвалы.

Минниханова ознакомили с историей винных подвалов, рассказали о технологии производства тихих и игристых вин, а также продемонстрировали многокилометровые винные хранилища, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 2 Ноя 2018 в 1:34 PDT

Отмечается, что «Крикова» является молдавским винным заводом, расположенным в одноименном городе. История комбината берет свое начало в 1952 году. В хранилище насчитывается порядка 1,3 млн бутылок вина. Самая дорогая бутылка всей коллекции — пасхальное вино из Иерусалима 1902 года.

Ранее Минниханов встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном и вице-премьером Молдавии Кристиной Лесник.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:43
    а дегустацию посетил?
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