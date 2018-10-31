Илон Маск купил акции Tesla на $10 миллионов
Глава Tesla Илон Маск выкупил около 30 тыс. акций компании на $10 млн.
Как пишет Business Insider, таким образом доля предпринимателя в автопроизводителе выросла до 19,8%. Это сделало Маска крупнейшим акционером компании.
Также миллиардер после 4 ноября собирается купить ценные бумаги Tesla еще на $20 млн
Напомним, ранее Маска на три года отстранили от руководства Советом директоров Tesla. Разбирательства в компании начались после того, как предприниматель опубликовал твит о планах продавать акции Tesla по цене в $420.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым