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Промышленность

Илон Маск купил акции Tesla на $10 миллионов

00:30, 31.10.2018
Илон Маск купил акции Tesla на $10 миллионов
Фото: flickr.com

Глава Tesla Илон Маск выкупил около 30 тыс. акций компании на $10 млн.

Как пишет Business Insider, таким образом доля предпринимателя в автопроизводителе выросла до 19,8%. Это сделало Маска крупнейшим акционером компании.

Также миллиардер после 4 ноября собирается купить ценные бумаги Tesla еще на $20 млн

Напомним, ранее Маска на три года отстранили от руководства Советом директоров Tesla. Разбирательства в компании начались после того, как предприниматель опубликовал твит о планах продавать акции Tesla по цене в $420.

ПромышленностьМашиностроение
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