Эльбрус Нигматуллин отбуксировал 26-тонный автомобиль в Крыму

Фото: Дмитрий Слезин

Известный стронгмен Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд в Крыму в рамках первой всероссийской Спартакиады по национальным видам спорта тюркоязычных народов России. Он продемонстрировал свою силу в дисциплине «track-pull» (буксировка грузовика в упряжке за канат).

«Зачастую, когда я иду на рекорд, приходится ориентироваться на свои же достижения, — признался спортсмен организаторам соревнований. — За последние 10—15 лет в России такой вес (26 тонн) буксировал только я. Сейчас по времени получилось чуть дольше, чем планировал — 41 секунда вместо 30. Тем не менее, учитывая выбранный вес, результат удачный. Зарубежные спортсмены в дисциплине «track-pull» чаще всего тянут грузовики весом всего в 15 тонн».