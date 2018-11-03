Власти Самары перекроют ряд улиц для проведения марафона
Завтра, 4 ноября, власти Самары перекроют ряд улиц для проведения марафона. Также будут изменены схемы движения автобусов.
Согласно сообщению мэрии города, в ночь на воскресенье вводится запрет на движение по Волжскому проспекту. Проезд по участку от ул. Маяковского до Студенческого переулка будет ограничен с 02:00 до 16:00.
Кроме того, с 08:00 до 16:00 будут перекрыты улицы:
- Максима Горького (от Венцека до Вилоновской),
- Вилоновская (от Максима Горького до Куйбышева),
- Волжский проспект (от Вилоновской до Студенческого переулка и от Маяковского до Лесной),
- Лесная (от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали) и
- Северо-Восточная магистраль (от ул. Лесной до Ново-Садовой).
Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4-го числа запрещены остановка и стоянка транспортных средств на тех же участках улиц.
Изменения в схеме движения автобусов будут действовать с 02:00 до 16:00 4 ноября. Они коснуться таких маршрутов как №№ 11, 61, 247, 261.ОбществоИнфраструктура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым