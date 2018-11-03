Власти Самары перекроют ряд улиц для проведения марафона

Завтра, 4 ноября, власти Самары перекроют ряд улиц для проведения марафона. Также будут изменены схемы движения автобусов.

Согласно сообщению мэрии города, в ночь на воскресенье вводится запрет на движение по Волжскому проспекту. Проезд по участку от ул. Маяковского до Студенческого переулка будет ограничен с 02:00 до 16:00.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 будут перекрыты улицы:

Максима Горького (от Венцека до Вилоновской),

Вилоновская (от Максима Горького до Куйбышева),

Волжский проспект (от Вилоновской до Студенческого переулка и от Маяковского до Лесной),

Лесная (от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали) и

Северо-Восточная магистраль (от ул. Лесной до Ново-Садовой).

Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4-го числа запрещены остановка и стоянка транспортных средств на тех же участках улиц.

Изменения в схеме движения автобусов будут действовать с 02:00 до 16:00 4 ноября. Они коснуться таких маршрутов как №№ 11, 61, 247, 261.