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Власти Самары перекроют ряд улиц для проведения марафона

10:44, 03.11.2018

Завтра, 4 ноября, власти Самары перекроют ряд улиц для проведения марафона. Также будут изменены схемы движения автобусов.

Согласно сообщению мэрии города, в ночь на воскресенье вводится запрет на движение по Волжскому проспекту. Проезд по участку от ул. Маяковского до Студенческого переулка будет ограничен с 02:00 до 16:00.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 будут перекрыты улицы:

  • Максима Горького (от Венцека до Вилоновской),
  • Вилоновская (от Максима Горького до Куйбышева),
  • Волжский проспект (от Вилоновской до Студенческого переулка и от Маяковского до Лесной),
  • Лесная (от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали) и
  • Северо-Восточная магистраль (от ул. Лесной до Ново-Садовой).

Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4-го числа запрещены остановка и стоянка транспортных средств на тех же участках улиц.

Изменения в схеме движения автобусов будут действовать с 02:00 до 16:00 4 ноября. Они коснуться таких маршрутов как №№ 11, 61, 247, 261.

ОбществоИнфраструктура
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