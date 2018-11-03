В Японии заявили, что cоздание логистического центра в Татарстане сможет привлечь японский бизнес

Запуск в Татарстане логистического центра смог бы привлечь в регион японский бизнес. Об этом заявил советник Ассоциации индустриальных парков по Японии и странам АТР Ивао Охаси.

«У вас есть ряд хороших индустриальных парков, особая экономическая зона „Алабуга“, а также в Набережных Челнах существуют хорошие индустриальные парки. Как туда привлечь японские инвестиции? Я бы предложил в сотрудничестве с Татарстаном создать эффективную транспортную инфраструктуру, для того чтобы импортировать компоненты из Японии и организовать производство здесь и продавать на рынках Москвы и Европы», — сказал он, отметив, что акцент должен быть сделан на железнодорожное сообщение и Транссибирскую магистраль.

По его эксперта, логистический центр должен обеспечить поставки из морского порта в Японии через порт во Владивостоке и Находке в Поволжье.

«Я как эксперт говорю, что если бы такой объект существовал в Татарстане, это был бы очень большой источник повышения инвестиционной привлекательности вашего региона», — цитирует Охаси ТАСС.

Ранее сообщалось, что японская компания Yokogawa Electric локализует производство датчиков давления в Татарстане. В основном они будут применяться на взрывоопасных предприятиях, связанных с переработкой и добычей углеводорода. Высокотехнологичное производство площадью 400 кв. м разместится на территории технопарка «Идея».