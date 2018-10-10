«Йокогава Электрик» разместит производство датчиков давления в Татарстане до конца 2019 года

Японская компания Yokogawa Electric локализует производство датчиков давления в Татарстане. В основном они будут применяться на взрывоопасных предприятиях, связанных с переработкой и добычей углеводорода. Высокотехнологичное производство площадью 400 кв. м разместится на территории технопарка «Идея». В России полноценно оно будет развернуто впервые, сообщает пресс-служба АИР РТ.

— В рамках первого этапа Yokogawa инвестирует в производство 100 млн рублей. Полноценный запуск планируется реализовать до конца 2019 года, — рассказала руководитель Агентства Талия Минуллина.

Решение было принято в рамках недавнего визита татарстанской делегации в Японию. Делегацию возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов, в нее вошли представители ведомств республики.