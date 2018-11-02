Татарстанца будут судить за мошенничество на 700 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани по делу о мошенничестве в крупном размере.



По данным источника «Реального времени», речь идет о 36-летнем жителе Казани Махмуде Фатихове.

По версии следствия, с 2012 по 2016 года фигурант дела обманным путем привлекал денежные средства граждан для торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2 до 8 процентов от суммы инвестиций, говорится в сообщении прокуратуры. Злоумышленник действовал от имени ООО «Фэмэли Эйс».

Отмечается, что жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинен ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.

Накануне суд в Казани оправдал экс-директора филиала страховой компании «Мегарусс-Д» Дарью Алякину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, прокуратура и следователи МВД обвинили Алякину в хищениях почти на полмиллиарда рублей с июня 2008 по июнь 2014 года — путем заключения фиктивных агентских договоров с четырьмя подконтрольными ей организациями

