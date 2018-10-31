Казанский суд оправдал экс-главу филиала СК «Мегарусс-Д» по делу на полмиллиарда

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Оправдательный приговор по делу экс-директора филиала страховой компании «Мегарусс-Д», ныне доцента кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ, вынес сегодня Вахитовский суд Казани. Дарья Алякина признана невиновной в мошенничестве в особо крупном размере, передает из суда журналист «Реального времени».

Согласно оглашенному приговору, обвинение Алякиной «не нашло своего подтверждения в суде», и «факт непоступления денежных средств наличными в СК «Мегарусс-Д» сам по себе не означает хищения, поскольку средства вносились позже перечислением. По мнению суда, признанная потерпевшей страховая компания пыталась повторно через суд получить по гражданскому иску уже поступившие средства».



Суд усомнился в показаниях собственника, гендиректора ЗАО «Мегарусс-Д» Александра Цыся, и в показаниях главного свидетеля по делу Александра Петрова. А еще пришел к выводу, что следствие не дало оценку действиям этих лиц и не установило важные обстоятельства по делу. В частности, одна из якобы номинальных фирм, через которые лишь похищались деньги, еще в 2017-м смогла через арбитраж взыскать с ЗАО неоплаченные услуги по договору.

Напомним, прокуратура и следователи МВД обвинили Алякину в хищениях почти на полмиллиарда рублей с июня 2008 по июнь 2014 года — путем заключения фиктивных агентских договоров с четырьмя подконтрольными ей организациями, в частности ООО «Фаворит», которые фактически не получали и не реализовывали страховые полисы. При этом гособвинитель отмечал, что значительную часть средств Алякина успела вернуть еще до возбуждения дела, поэтому ущерб от преступления составил лишь 168 млн рублей.



Судебный процесс по этому делу стартовал больше года назад. В деле разбиралась судья Лилия Галимова. В июле на судебных прениях гособвинитель Андрей Наумов запросил для Алякиной наказание в 7 лет колонии со штрафом 1 млн рублей.

Сама подсудимая заявляла о своей невиновности, утверждая, что денег страховой не похищала.