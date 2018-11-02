Самыми продаваемыми автомобилями в России стали Lada Vesta и Lada Granta

По итогам девяти месяцев 2018 года лидером по продажам в России стала Lada Vesta. При этом в сентябре самым продаваемым автомобилем стала Lada Granta.

С января по сентября продано более 76 тыс. экземпляров Lada Vesta. Однако аналитики объясняют лидерство модели не столько ростом собственных продаж, сколько сокращением продаж Kia Rio. За тот же период корейский производитель продал 75 тыс. экземпляров этой модели.

По итогам сентября в России продано почти 10 тыс. машин модели Lada Granta. За девять месяцев «Гранта» вышла на третье место. В этот период продажи достигли объема в 70,2 тыс. штук.

В пятерку самых популярных вошли также Hyundai Solaris (50,3 тыс. штук) и Hyundai Creta (49,7 тыс. штук).

В целом спрос на новые автомобили в стране растет. За три квартала 2018 года продажи выросли на 15%, до 1,13 млн единиц.

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