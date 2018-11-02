В Уфе следователи обыскали квартиры полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги
Следователи провели обыски в квартирах полицейских, которые подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.
По информации ТАСС со ссылкой на источник, оперативные мероприятия также прошли в квартирах правоохранителей. Подробности не уточняются.
Всего по уголовному делу проходят трое полицейских — 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району республики.
В настоящее время подозреваемые в изнасиловании коллеги уволены из правоохранительных органов.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже выяснилось, что пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.Общество Башкортостан
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