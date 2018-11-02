В Уфе следователи обыскали квартиры полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Следователи провели обыски в квартирах полицейских, которые подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.

По информации ТАСС со ссылкой на источник, оперативные мероприятия также прошли в квартирах правоохранителей. Подробности не уточняются.

Всего по уголовному делу проходят трое полицейских — 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району республики.

В настоящее время подозреваемые в изнасиловании коллеги уволены из правоохранительных органов.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже выяснилось, что пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.