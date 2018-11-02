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Новая ледовая арена в Нижнем Новгороде будет вмещать 12 000 зрителей и стоить 6 миллиардов

14:07, 02.11.2018
Новая ледовая арена в Нижнем Новгороде будет вмещать 12 000 зрителей и стоить 6 миллиардов
Фото: hctorpedo.ru

Строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде начнется в мае 2019 года.

Основная арена будет вмещать 12 000 зрителей, предусмотрены арена для тренировок на 200 зрителей и ледовая площадка для керлинга. Стоимость строительства ледового дворца оценивается в 6 млрд рублей.

Земельный участок под возведение дворца находится в границах улиц Бетанкура, Должанской, Самаркандской и Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Сейчас нижегородское «Торпедо» проводит свои домашние матчи в ледовом дворце «Нагорный», который вмещает 5 600 зрителей. Здесь же проводит свои матчи и баскетбольный «Нижний Новгород».

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