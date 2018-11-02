Только 6 депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок — СМИ

Только шесть депутатов пенсионного возраста с необходимым стажем работы выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий.

Не готовы отказаться 15 человек, еще 33 уклонились от ответа, сообщает РБК со ссылкой на собственный опрос депутатов Госдумы пенсионного возраста, проработавших в палате не менее 5 лет.

Речь идет о законопроекте, предложенном секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Согласно закону, написанное депутатом или сенатором заявление об отказе от надбавки нельзя будет отозвать. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 25 октября.

Напомним, депутаты Госсовета Татарстана не увидели в законопроекте смысла.