Новости общества

09:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госсовете Татарстана не планируют отменять пенсионные надбавки для депутатов

07:46, 26.09.2018 1
В Госсовете Татарстана не планируют отменять пенсионные надбавки для депутатов
Фото: gossov.tatarstan.ru

Госсовет Татарстана не планирует отменять доплаты к страховой пенсии депутатов.

«Рано об этом говорить. Мы не смотрели этот вопрос. Там (на федеральном уровне) не определились еще», — рассказал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

В августе секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил с 2019 года отменить депутатам и сенаторам все пенсионные преференции.

Между тем сами депутаты Госсовета РТ не видят смысла в их отмене.

«У нас нет льгот никаких», — заявила глава комитета по социальной политике Светлана Захарова.

«На сегодняшний день денежное содержание и все преференции у нас очень скромные даже по сравнению с нашими соседями», — добавил Альберт Хабибуллин.

По закону «О статусе депутата Госсовета РТ» на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости могут рассчитывать только парламентарии, работающие на постоянной основе. Сейчас в Госсовете таких депутатов 20. По оценкам «Коммерсанта», доплата к пенсии чиновника составляет около 35—55 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:49
    Какие преференции??? Пусть получают как обычные пенсионеры: 8000-17000! Вот тогда посмотрим.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты