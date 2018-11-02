Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на полет над Россией — СМИ

Самолет французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс Париж — Хошимин, не смог совершить полет из-за отсутствия разрешения на пролет в воздушном пространстве России.



«Капитан сообщил, что у нас нет разрешения на то, чтобы лететь над частью российской территории и что мы возвращаемся в Париж», — заявил пассажир рейса.

Как пишет ТАСС, самолет вылетел из аэропорта Руасси-Шарль де Голль (Париж) 1 ноября в 13.10 по местному времени (15.10 мск). Отмечается, что капитан не сталкивался с подобной практикой за время своей работы.

Вернувшись в парижский аэропорт, пассажиры обратились к представителям авиакомпании с просьбой пояснить ситуацию, однако сотрудники Air France не смогли предоставить никакой информации. В авиакомпании полагают, что могла произойти компьютерная ошибка.

Ранее российская компания «Победа» отменила рейсы в Тбилиси из Казани, Перми и ряда других городов из-за отказа «грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты». В агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что отказали авиакомпании из-за особенностей грузинско-российского соглашения 2016 года. Позже компании удалось согласовать рейсы и возобновить авиасообщение.