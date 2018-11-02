СК начал проверку информации о живущем без воды и туалета казанском ветеране Великой Отечественной войны

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан начали доследственную проверку по сообщению о неудовлетворительных жилищных условиях казанского ветерана Великой Отечественной войны.

По информации СМИ, 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны проживает в деревянном доме постройки начала прошлого века по улице Хади Атласи. Отмечается, что в доме нет водоснабжения, а туалет расположен на улице.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за улучшение жилищных условий ветерана. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по факту угроз от коллекторов в отношении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По информации источников «Реального времени» речь идет о Юрие Величко, с которого управляющая компания Авиастроительного района решила таким образом взыскать 45 тыс. рублей якобы «долга».