Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 720

В Краснодарском крае из-за подтоплений, которые возникли в результате проливных дождей, пострадали более 720 человек.

«По данным на 2 ноября, всего пострадали 722 человека, их которых 26 были госпитализированы, 20 из них по-прежнему остаются в больницах» — рассказал представитель медицинских служб

По его словам, еще 690 пострадавших медицинскую помощь получили амбулаторно, передает ТАСС.

Кроме того, в результате удара стихии погибли шесть человек. Судьба двоих все еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае пострадали 138 человек. В регионе был введен режим ЧС.