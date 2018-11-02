Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 720
В Краснодарском крае из-за подтоплений, которые возникли в результате проливных дождей, пострадали более 720 человек.
«По данным на 2 ноября, всего пострадали 722 человека, их которых 26 были госпитализированы, 20 из них по-прежнему остаются в больницах» — рассказал представитель медицинских служб
По его словам, еще 690 пострадавших медицинскую помощь получили амбулаторно, передает ТАСС.
Кроме того, в результате удара стихии погибли шесть человек. Судьба двоих все еще неизвестна.
Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае пострадали 138 человек. В регионе был введен режим ЧС.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым