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Происшествия

В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за ливней

03:33, 26.10.2018
В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за ливней
Фото: скриншот

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС из-за продолжительных ливней.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — говорится в тексте документа.

В результате наводнения в Краснодарском крае погибли два человека, один числится пропавшим без вести. В Сочи из-за потоков воды рухнул мост. В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края были эвакуированы 460 человек.

Происшествия
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