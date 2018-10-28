Число пострадавших из-за наводнения на Кубани выросло до 138

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Число пострадавших в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае увеличилось более чем вдвое — до 138 человек.



«Пострадали 144 человека, шесть из них погибли», — цитирует «РИА Новости» представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды пострадали 60 человек, шестеро погибли и судьба двоих оставалась неизвестной.

Напомним, 25 октября в Краснодарском крае был введен режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. В результате происшествия эвакуированы были минимум 460 человек.

