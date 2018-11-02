В начале 2019 года в России впервые за несколько лет упадут продажи новых автомобилей — эксперты

В начале 2019 года продажи автомобилей в России снизятся минимум на 5%. Эо произойдет впервые за два года.

Как передают «Известия» со ссылкой на крупнейших автомобильных дилеров и экспертов рынка, основными причинами падения станут ежегодное уменьшение спроса на транспорт в этом сезоне и повышение стоимости машин. Скачок цен ожидается на фоне роста НДС, ставок по автокредитам и изменений курса рубля.

Кроме того правительство, которое в последние два года активно стимулировало рынок с помощью госпрограмм, в 2019 году не собирается применять новых мер поддержки спроса.

Ранее сообщалось, что автомобили в России до конца года могут подорожать примерно на 10%.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в начале следующего года продажи ожидаемо упадут — это традиционное явление, связанное с долгими каникулами и праздниками.