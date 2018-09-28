До конца года цены на автомобили в России могут вырасти на 10%

Автомобили в России до конца года могут подорожать примерно на 10%.

«Как показывает практика, наиболее интенсивный рост цен происходит весной и осенью. С начала 2018 года новые автомобили уже подорожали примерно на 6 – 7%. Думаю, что до конца года вполне можно ожидать роста цен еще на 2 – 3%. После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили», — рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Таким образом, в целом по году прогнозируемый рост цен может составить около 10%.

Целиков добавил, что в начале следующего года продажи ожидаемо упадут – это традиционное явление, связанное с долгими каникулами и праздниками, передает «Автостат».

Ранее сообщалось, что Lada 4x4 стала самой популярной моделью кроссовера в России.