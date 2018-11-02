Сегодня в Татарстане ожидаются мокрый снег с дождем и до +5

В пятницу, 2 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, слабый гололед. Утром местами туман.

Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от 0 до +5 градусов. В Казани днем ожидается от +1°С до +4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.