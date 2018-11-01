Суд продлил арест братьям Магомедовым до 5 февраля 2019 года

Тверской суд Москвы продлил арест совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и третьего фигуранта дела Артура Максидова до 5 февраля 2019 года. Все они обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества.

Суд отказал защите в освобождении фигурантов дела под залог в 2,5 млрд рублей, который соответствует выдвинутым в настоящее время против них обвинениям в хищении. Адвокаты будут обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, пишет ТАСС.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате в размере 2,5 млрд рублей и мошенничестве, а также ОПС.