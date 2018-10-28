Совладелец «Суммы» Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО
Обвиняемый в создании преступного сообщества совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразную музыку на прогулках в следственном изоляторе «Лефортово».
«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
По словам Мельникова, бизнесмен в настоящее время содержится в новой камере с горячей водой.
Напомним, Тверской районный суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 ноября.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым