Совладелец «Суммы» Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

Обвиняемый в создании преступного сообщества совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразную музыку на прогулках в следственном изоляторе «Лефортово».



«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, бизнесмен в настоящее время содержится в новой камере с горячей водой.

Напомним, Тверской районный суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 ноября.

