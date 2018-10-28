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Совладелец «Суммы» Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

13:09, 28.10.2018
Совладелец «Суммы» Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Обвиняемый в создании преступного сообщества совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразную музыку на прогулках в следственном изоляторе «Лефортово».

«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, бизнесмен в настоящее время содержится в новой камере с горячей водой.

Напомним, Тверской районный суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 ноября.

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