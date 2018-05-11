МВД подтвердило предъявление обвинений братьям Магомедовым

МВД России подтвердило предъявление совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств.

Кроме того, обвинения в мошенничестве коснулись экс-главу компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова.

«Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Организация преступного сообщества» УК РФ. Максидову Артуру (экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу) предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества» УК РФ. Магомедову Магомеду — по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Организация преступного сообщества» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия» УК РФ», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



Напомним, подозреваемые вину не признали. Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед прикрывал незаконные операции.

