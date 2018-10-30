В Татарстане начальник АТИ арестован за взятку «на ремонт» кабинета

В Бугульме арестовали начальника административно-технической инспекции муниципалитета. 29-летнего Рамиля Сабитова обвинили в получении взятки «на ламинат для служебного кабинета».

Вину чиновник уже признал, рассказал «Реальному времени» старший помощник и.о. руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в октябре Сабитов узнал о факте самовольного захвата земельного участка одним из жителей Бугульмы, встретился с ним и сообщил о возможном привлечении к ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей. А дальше предложил не наказывать в обмен на покупку ламината в служебный кабинет.

Через некоторое время чиновник сообщил, что присмотрел нужный стройматериал, и получил от бугульминца 20 тыс. рублей на его покупку. Заявить об этом факте силовикам передавший деньги мужчина решил после того, как сходил к чиновнику на прием и не увидел ламината в его кабинете, а еще не дождался ответа по оформлению того самого участка рядом со своим гаражом.

Дело было возбуждено по результатам проверки оперативников отдела БЭП.

Днем ранее в Казани стартовал процесс по коррупционному делу двух офицеров отдела полиции «Гвардейский».