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Путин назвал цель русофобии и вмешательства в церковные дела

15:10, 01.11.2018
Путин назвал цель русофобии и вмешательства в церковные дела
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится переформатировать мир, хотят создать безликие протектораты, которыми легко управлять.

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты», — цитирует RT Путина.

По его словам, «разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять». Он отметил, что подобная практика встречается во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.

«Используются и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь», — добавил президент.

Накануне Путин рассказал о концепции русского мира. Он также подписал новую концепцию государственной миграционной политики. Нововведения призваны упростить получение российского гражданства для соотечественников и сделать Россию «открытой для всех лояльных граждан».

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