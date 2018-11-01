Путин назвал цель русофобии и вмешательства в церковные дела

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится переформатировать мир, хотят создать безликие протектораты, которыми легко управлять.



«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты», — цитирует RT Путина.

По его словам, «разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять». Он отметил, что подобная практика встречается во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.

«Используются и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь», — добавил президент.

Накануне Путин рассказал о концепции русского мира. Он также подписал новую концепцию государственной миграционной политики. Нововведения призваны упростить получение российского гражданства для соотечественников и сделать Россию «открытой для всех лояльных граждан».