Путин рассказал о концепции русского мира

Президент России Владимир Путин заявил, что русский мир никогда не строился исключительно по этническому или национальному признаку.

«Вы представляете один огромный русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному и религиозному признаку», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории. Он добавил, что в Москве уже построено здание Музея русского зарубежья, который станет «площадкой для плодотворного диалога с соотечественниками».

Ранее Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики, которая упростит получение российского гражданства для соотечественников.