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Путин рассказал о концепции русского мира

16:47, 31.10.2018
Путин рассказал о концепции русского мира
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что русский мир никогда не строился исключительно по этническому или национальному признаку.

«Вы представляете один огромный русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному и религиозному признаку», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, этот мир объединяет всех, кто чувствует себя духовно связанным с Россией, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории. Он добавил, что в Москве уже построено здание Музея русского зарубежья, который станет «площадкой для плодотворного диалога с соотечественниками».

Ранее Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики, которая упростит получение российского гражданства для соотечественников.

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