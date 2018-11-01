Федеральный бюджет направит 1 млрд рублей на развитие культуры в Удмуртии

В течение 5 лет из федерального бюджета в Удмуртию поступит порядка миллиарда рублей на развитие и улучшение материально-технической базы в сфере культуры.

По словам министра культуры и туризма региона Владимира Соловьева, планируется, что 6 млн рублей выделят на модернизацию трех театров — «Театр кукол», глазовский «Парафраз» и Сарапульский драмтеатр. Также 50 млн рублей предоставят на улучшение материально-технической базы школ искусств.

Кроме того, Соловьев уточнил, что в заложенную сумму не входит стоимость реконструкции Национальной библиотеки Удмуртии. Также в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство нового культурного центра, который может открыться в Сарапуле, Глазове или Воткинске, пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее стало известно, что средний размер ипотеки в Удмуртии составил 1,6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 13,4%.