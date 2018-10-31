Средний размер ипотеки в Удмуртии составил 1,6 млн рублей

Средняя сумма ипотечного кредита в Удмуртии составила 1,68 млн рублей. Данные на третий квартал этого года приводит Национальное бюро кредитных историй.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 13,4%. В целом по стране средний показатель вырос на 10,2% или на 203 тыс. рублей. По мнению экспертов НБКИ, одной из причин выявленной динамики является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке.

Стоит отметить, что по среднему размеру ипотечного займа республика заняла 35-е место из 40 регионов по России.

Напомним, средний размер ипотечного кредита в Татарстане составил 1,84 млн рублей.