Президентские гранты на 95 млн рублей выиграли 60 проектов из Татарстана

Фото: президентскиегранты.рф

Президентские гранты на общую сумму 95 млн рублей выиграли 60 проектов татарстанских некоммерческих организаций (НКО).

Самый крупный в Татарстане грант выиграла благотворительная организация «Новый век», которая получит почти 10 млн рублей на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов.

Большинство проектов из Татарстана, выигравших президентские гранты, направлены на пропаганду здорового образа жизни (12 проектов), сохранение исторической памяти (10), поддержку культуры и искусства (9) и социальную поддержку граждан (8 проектов), следует из информации на сайте фонда президентских грантов.

Всего по итогам второго конкурса в 2018 году президентские гранты на общую сумму 4,7 млрд рублей получат 2 022 проекта из всех регионов страны.



Ранее лучшее ТОС Зеленодольска отказалось от выигранного президентского гранта в полмиллиона рублей на развитие дворового хоккея от президента России. Председатель ТОС Алексей Туганов объяснил это тем, что муниципалитет все равно не даст ТОС реализовать проект.