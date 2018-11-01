Президентские гранты на 95 млн рублей выиграли 60 проектов из Татарстана
Президентские гранты на общую сумму 95 млн рублей выиграли 60 проектов татарстанских некоммерческих организаций (НКО).
Самый крупный в Татарстане грант выиграла благотворительная организация «Новый век», которая получит почти 10 млн рублей на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов.
Большинство проектов из Татарстана, выигравших президентские гранты, направлены на пропаганду здорового образа жизни (12 проектов), сохранение исторической памяти (10), поддержку культуры и искусства (9) и социальную поддержку граждан (8 проектов), следует из информации на сайте фонда президентских грантов.
Всего по итогам второго конкурса в 2018 году президентские гранты на общую сумму 4,7 млрд рублей получат 2 022 проекта из всех регионов страны.
Ранее лучшее ТОС Зеленодольска отказалось от выигранного президентского гранта в полмиллиона рублей на развитие дворового хоккея от президента России. Председатель ТОС Алексей Туганов объяснил это тем, что муниципалитет все равно не даст ТОС реализовать проект.Общество Татарстан
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