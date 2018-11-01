Сергей Мокин: «Командная игра позволила нам сегодня добиться победы»

Саратовский «Автодор» одержал победу в выездном матче 3-го тура группы «D» Кубка ФИБА-Европа над голландским «Ден Бошем» — 97:93.



На пресс-конференции главный тренер «Автодора» Сергей Мокин рассказал о секретах победы:

— В первой половине сбились на индивидуальные действия. Наша игра напоминала стритбол. В определенные моменты он давал результат, в определенные нет. Во второй половине добавили в защите и сумели сдержать Шеррилла. Самое важное, что после большого перерыва стали действовать более организованно и играть в командный баскетбол. Именно командная игра позволила нам сегодня добиться победы, — отметил наставник.