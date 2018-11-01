Пермскую общественницу вызвали на допрос в ФСБ после теракта в Архангельске

Пермскую общественницу и активистку «Российского социалистического движения» Анастасию Мальцеву вызвали на допрос в ФСБ после теракта в Архангельске.

Как написала женщина в социальных сетях, ей позвонил сотрудник ФСБ и заявил, что нужно «срочно увидеться» в связи с взрывов в Архангельске. По итогам встречи Мальцева отметила, что в силовом ведомстве интересовались о деятельности анархистов в регионе.

«Их было двое. Переживали, что пойдет цепная реакция. Интересовались, не знаю ли, есть ли в Перми анархисты. Пытались вести разговоры на общеполитические темы, что я пресекала указанием на поздний час для подобных бесед», — сообщила активистка.

Напомним, накануне произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.