При взрыве в Архангельске пострадали два сотрудника ФСБ — Mash

В результате взрыва, который произошел у здания регионального управления ФСБ по Архангельской области, пострадали два сотрудника ведомства.

По информации Telegram-канала Mash, мужчина с осколочными ранениями находится в реанимации, осмотром пострадавшей женщины занимаются врачи.

Прокуратура Архангельской области после инцидента начала проверку.



«Пока конкретной информации о причинах (взрыва) нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.



По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в результате происшествия один человек погиб и трое госпитализированы.

Сегодня утром возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось об одном погибшем.

