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При взрыве в Архангельске пострадали два сотрудника ФСБ — Mash

10:50, 31.10.2018
При взрыве в Архангельске пострадали два сотрудника ФСБ — Mash
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В результате взрыва, который произошел у здания регионального управления ФСБ по Архангельской области, пострадали два сотрудника ведомства.

По информации Telegram-канала Mash, мужчина с осколочными ранениями находится в реанимации, осмотром пострадавшей женщины занимаются врачи.

Прокуратура Архангельской области после инцидента начала проверку.

«Пока конкретной информации о причинах (взрыва) нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в результате происшествия один человек погиб и трое госпитализированы.

Сегодня утром возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось об одном погибшем.

Происшествия
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