При взрыве в Архангельске пострадали два сотрудника ФСБ — Mash
В результате взрыва, который произошел у здания регионального управления ФСБ по Архангельской области, пострадали два сотрудника ведомства.
По информации Telegram-канала Mash, мужчина с осколочными ранениями находится в реанимации, осмотром пострадавшей женщины занимаются врачи.
Прокуратура Архангельской области после инцидента начала проверку.
«Пока конкретной информации о причинах (взрыва) нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в результате происшествия один человек погиб и трое госпитализированы.
Сегодня утром возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Изначально сообщалось об одном погибшем.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым