В Архангельске у здания ФСБ прогремел взрыв

Сегодня утром возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв.

По словам источника ТАСС, в результате инцидента погиб один человек. Собеседник агентства уточнил, что погибший не является сотрудником управления, его личность устанавливается.

В настоящее время выясняется причина взрыва.

Как сообщает «Интерфакс», из здания эвакуированы все сотрудники. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что «хлопок не бытового характера» раздался у входа в УФСБ по Архангельской области.

Напомним, что в августе в Калуге неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда. В результате пострадала внешняя отделка здания.