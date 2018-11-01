«Роснефть» подписала соглашение по стабилизации цен на топливо

Компания «Роснефть» подписала соглашение по стабилизации на рынке топлива и направила документ в правительство России.

«Роснефть» поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов. По итогам совещания, проведенного вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшегося конструктивного диалога, направленного на преодоление временной нестабильности, сложившейся на рынке нефтепродуктов, «Роснефть» поддержала предложенное правительством решение» — приводит сообщение компании " РИА Новости".



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ накануне договорились об уровне поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что компании должны подписать соглашение не позднее 1 ноября.