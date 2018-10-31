Соглашение о стабилизации цен на топливо подпишут не позднее 1 ноября

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что все нефтяные компании подпишут соглашение о стабилизации цен на топливном рынке не позднее четверга, 1 ноября.

«Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица, уполномоченные здесь на совещании, должны подписать сегодня, кто готов подписать завтра. Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге», — сообщил он.

Соглашение по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ будет подразумевать солидарную ответственность всех российских нефтяных компаний.



«У нас должно быть четкое и понятное обязательство, все должны понимать — будет солидарная ответственность: одна компания не выполняет условия соглашения — мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.