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«Кэшбери» в ноябре собирается вернуть деньги вкладчикам — СМИ

01:56, 01.11.2018
«Кэшбери» в ноябре собирается вернуть деньги вкладчикам — СМИ
Фото: скриншот

Группа «Кэшбери» пообещала вернуть денежные средства вкладчикам в ноябре.

Изначально сообщалось о старте выплат после полуночи 2 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее объявление в личном кабинете гражданина на сайте группы.

Однако позже консультанты «Кэшбери» заявили, что выплаты могут стартовать после сегодняшнего видеообращения главы компании Артура Варданяна.

Напомним, группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября. Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы, по поводу этого МВД России начало проверку.

В Банке России оценили ущерб от деятельности компаний группы «Кэшбери» в 1—3 млрд рублей.

ЭкономикаФинансы
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