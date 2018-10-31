Приставы предложили взыскивать штрафы ГИБДД до 3 тысяч рублей в ускоренном режиме

Федеральная служба судебных приставов предложила списывать штрафы ГИБДД до 3 тыс. рублей в ускоренном режиме, то есть без возбуждения исполнительного производства.

«Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, — рассказал Дмитрий Аристов. — Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств. При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком», — сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов в интервью «Российской газете».

Предполагается, что со счета автомобилиста также будут списывать исполнительский сбор, который составит 7%, но не больше 1 тыс. рублей

«На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до двух дней: человек получит уведомление, а если не заплатит в срок, то на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение упрощенного порядка исполнения позволит ФССП перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат службы», — заключил глава ФССП.



Ранее правительство РФ раскритиковало законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости машин на определенном отрезке дороги.

Отказаться от штрафов за превышение средней скорости летом 2018 года предложили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.