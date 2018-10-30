В правительстве РФ назвали законным штраф за превышение средней скорости

Правительство РФ раскритиковало законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости машин на определенном отрезке дороги.

Отказаться от штрафов за превышение средней скорости летом 2018 года предложили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.

В настоящее время в нескольких регионах используются камеры, которые фиксируют данные о скорости проезжающих машин на определенных участках дороги. Информация поступает на специальный сервер, где вычисляется средняя скорость автомобиля. В случае ее превышения выписывается штраф, пишут "Известия".

Такой подход парламентарии сочли неверным, так как ни в правилах дорожного движения (ПДД), ни в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет такого понятия, как средняя скорость. В правительстве считают, что использование камер, фиксирующих среднюю скорость, обоснованно, а наказание законно.

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в вопросе можно достичь компромисса, если размещать такие камеры только в тоннелях, на мостах и эстакадах, где длина участка четко определена.



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