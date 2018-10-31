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Спектакль Русского драмтеатра Удмуртии вошел в лонг-лист премии «Золотая маска»

19:08, 31.10.2018
Спектакль Русского драмтеатра Удмуртии вошел в лонг-лист премии «Золотая маска»
Фото: dramteatr18.ru

Спектакль Государственного русского драматического театра Удмуртии «Король Лир» по мотивам трагедии В. Шекспира вошел в лонг-лист главной театральной премии страны «Золотая маска».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма республики, спектакль участвует сразу в шести номинациях в драматическом жанре — спектакль большой формы, работа режиссера, художника, художника по свету, мужская роль и мужская роль второго плана.

Режиссером-постановщиком спектакля является Петр Шерешевский. Премьера состоялась в октябре 2017 года.

Общество Удмуртия
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