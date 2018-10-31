Серийное производство ракет «Сармат» начнется в 2021 году — СМИ

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Серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат», которые придут на смену ракетам «Воевода», планируется начать в 2021 году.



«Срок окончания летно-конструкторских испытаний «Сармата» и принятия его на вооружение — 2021 год. Тогда же должно начаться серийное производство носителей, а на боевое дежурство должен заступить первый ракетный полк в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок», — передает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ сообщил о начале «активной фазы испытаний» межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Ранее сообщалось, что Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (известны на западе как «Сатана») для запуска космических аппаратов и возродить проект «Днепр» без участия украинской стороны.

