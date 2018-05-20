Россия может возобновить пуски ракет «Сатана»

Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для запуска космических аппаратов и возродить проект «Днепр» без участия украинской стороны.



«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту «Днепр». При этом для проекта не предполагается привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет.



Напомним, в марте в Министерстве обороны РФ сообщили, что скоро начнут утилизировать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которые на Западе известны как «Сатана», а на смену им придет «Сармат».