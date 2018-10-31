Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в аэропорту Перми
Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Благовещенска в Москву, экстренно сел в международном аэропорту «Пермь» днем в среду, 31 октября.
Причинной посадки стали проблемы на борту у одного из пассажиров. На земле самолет встретила бригада скорой помощи, мужчину доставили в городскую больницу, рассказали в пресс-службе аэропорта.
В ближайшее время воздушное судно продолжит полет до московского аэропорта Шереметьево.
Напомним, ранее из-за сильного тумана самолет из Перми экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода.Общество
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